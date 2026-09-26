Irónico gesto de Alonso con el Aston Martin tras un nuevo enfado: "¡Siete décimas en una recta!"

El asturiano ha vuelto a mostrar su descontento en Bakú después de ver cómo Pérez le adelantaba con excesiva facilidad en la curva. Gran Premio aciago para Fernando.

Fernando Alonso está viviendo un infierno en el Gran Premio de Azerbaiyán. El Aston Martin ha vuelto a las andadas dejando un rendimiento en pista que lastra a Fernando a la hora de pilotar hasta puntos insospechados. Al asturiano no le queda más remedio que aguantar y pelear con los Cadillac por no quedar último.

En la carrera en Bakú, Alonso se ha vuelto a enfadar por radio dejando evidentes signos de que la situación del monoplaza le desespera. Irónicamente, el bicampeón ha saludado a 'Checo' Pérez en la recta principal después de que haya visto como el mexicano le adelantaba.

"Siete décimas en una recta", ha asegurado Fernando con tono de enfado por radio. El asturiano se quejaba de la canditad de distancia que le había conseguido sacar 'Checo' solo en la recta. Un nuevo gesto que evidencia lo frustrante que es para él pilotar el Aston Martin.

Antes de llegar a la mitad de la carrera, Alonso ha abandonado en un nuevo episodio de desesperación a bordo del Aston Martin. Lance Stroll, compañero del asturiano, también ha abandona. Paso atrás importante de Aston en su lucha por ser un equipo mínimamente competitivo.

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