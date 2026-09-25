Fernando Alonso y su "error de piloto" en Bakú: "Por eso no hemos hecho la pole"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha tirado de ironía al analizar la sesión de clasificación en Azerbaiyán.

A pesar de saber que debido a las sanciones por montar nuevas piezas en la unidad de potencia iba a salir desde el fondo de la parrilla en carrera, Fernando Alonso ha vencido a los pilotos de su 'liga' en la clasificación de Bakú.

En asturiano ha caído como estaba previsto en Q1, pero ha quedado por delante de los dos Cadillac y de su compañero de equipo, Lance Stroll.

En su último intento, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 venía mejorando hasta que se ha ido largo en la curva 15 después de bloquear.

En declaraciones a 'The Race', Alonso ha tirado de ironía para analizar lo ocurrido: "Iba al límite en la curva 15 y he bloqueado, error de piloto... por eso no hemos hecho la Pole".

"Intentar terminar la carrera sin cometer errores como los de hoy y sin estrellar el coche. No nos jugamos muchas posiciones importantes, así que es fundamental mantener el coche en buen estado de cara al triplete. Ahora hay tres carreras, así que tenemos que cuidar las piezas de serie y cosas por el estilo", ha añadido poniendo ya el foco en Sepang y Singapur.

Eso sí, se ha mostrado contento por el rendimiento del monoplaza: "Hoy estoy mucho más contento que ayer con el coche. Hemos hecho muchos cambios en la puesta a punto durante la noche y me he sentido mucho más seguro en la FP3 y en la clasificación. He podido exprimir el coche y los tiempos salían con más facilidad; creo que hoy estábamos a 2,5 segundos de los primeros".

"A pesar de las desventajas que tenemos en las rectas, creo que hemos dado un paso adelante en las curvas con respecto a ayer. Aún queda un largo camino por recorrer; tenemos que seguir mejorando en ambos aspectos, el chasis y el motor, e intentar mejorar", ha zanjado.