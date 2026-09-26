Enfado bestial de Max Verstappen tras la 'quali' del GP de Azerbaiyán: "¡Iros a la m*****!"

El piloto de Red Bull gritó a su equipo por radio tras una mala clasificación en Bakú donde su compañero le sacó más de medio segundo. Partirá desde la octava posición.

A más de un segundo y medio de la 'pole'

El fin de semana se le ha complicado al tetracampeón del mundo. Lideró los Libres 3 y durante la 'Q1' y 'Q2' sacaba los mejores registros por vuelta. En cambio, todo se fue al traste en la hora que no se debe fallar.

A más de 1.5 del 'poleman' George Russell y a medio segundo de su compañero de equipo, el neerlandés saldrá octavo en parrilla cuando el Red Bull dejó claro que tiene más potencial en el coche. Es una situación frustrante para Max Verstappen y así lo expresó en la radio con su escudería tras acabar la 'Q3': "Iros a la m*****!"

Explicó a los medios presentes en el circuito las causas de este final decepcionante: "El motor no funcionó durante toda la clasificación. Hicimos un ajuste al coche y tampoco dio muy buenos resultados. Simplemente el coche no funcionaba. Me quedé medio segundo por detrás de mi compañero en las rectas".

"Te preparas tan bien todo el fin de semana, el coche va bien, y luego todo se desmorona en la clasificación, y ya no hay nada que puedas hacer al respecto. Tuve que abortar el primer intento porque la batería solo estaba a la mitad de su capacidad, los neumáticos se enfriaron demasiado", desgranó el '3'.

No desaprovechó el momento y lanzó un palo a la nueva normativa de F1 donde el factor de la batería tiene un peso capital a la hora de rendir en clasificación: "Sin batería, no se puede forzar el acelerador y, por lo tanto, no se puede calentar los neumáticos a la temperatura adecuada".

"Así que, incluso en la última vuelta, no tenía el agarre correcto, además de los problemas habituales del motor y un freno motor muy extraño: era como accionar el freno de mano en ciertas curvas. Algo no va bien", concluyó un Max decepcionado.

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