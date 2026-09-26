Drama para Alpine y Norris: Colapinto embistió a Lando y Gasly arruinando su GP de Azerbaiyán

Los Alpine se iban a llevar una buena cantidad de puntos, al igual que Norris, pero un error de Franco en la relanzada fue fatal para las aspiraciones de las tres partes en la carrera.

El Gran Premio de Azerbaiyán ha terminado teniendo mucha más tensión de la que se preveía después de haber visto la primera mitad de carrera. Poco ha pasado durante las primeras 26 vueltas aunque, tras un accidente de Albon y un Coche de Seguridad, todo se ha apretado.

Ha sido en la relanzada de ese propio 'Safety Car' cuando se ha producido el impacto más significativo de la carrera. Franco Colapinto ha querido adelantar a varios coches por dentro en la primera curva pero se ha quedado sin espacio al final de la recta.

Ha frenado tarde y se ha terminado llevando puestos a Pierre Gasly, su compañero de equipo y Lando Norris. Los tres ocupaban sexta, séptima y octava posición en lo que estaba siendo un gran resultado para Alpine. La escudería, con un buen ritmo, estaba cosechando una gran cantidad de puntos.

Colapinto terminó provocando su propio abandono, el de Gasly y el de Norris en una maniobra temerario que terminó resultando en un nuevo 'Safety Car'. Gasly mostró su enfado por radio mientras que Franco no dudó en asumir la culpa y pedir perdón a su equipo y a su compañero.

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