El genial 'momentazo' en la Laver Cup entre Alcaraz y Jódar: "¡Qué grande, c***!"

El murciano y el madrileño tuvieron una conversación increíble durante el partido del propio Jódar. Todo lo desencadenó un punto en el que el joven de Leganés terminó por los suelos.

La Laver Cup está dejando momentos fantásticos entre los tenistas. Reacciones y conversaciones que salen a la luz como un contenido inédito en el tenis. No hay que olvidar que es un torneo que se juega por equipos. Europa vs Resto del Mundo.

Tras la primera jornada de partidos, el cuadro europeo lidera la serie con un resultado favorable de 3-1 gracias a las victorias de Rafa Jódar, Casper Ruud y Jakub Mensik y Carlos Alcaraz, que derrotaron a Bublik y a Fritz en el encuentro de dobles.

El triunfo de Jódar sirvió para que Europa tomara la delantera en el marcador. El de Leganés dejó una actuación muy sólida ante la que nada pudo hacer Alexander Bublik, que cedió en dos sets (6-2 y 6-3).

Uno de los grandes atractivos que tiene la Laver es ver cómo los jugadores se relacionan entre sí en un torneo por equipos, algo poco usual en el tenis. Alcaraz, como el mejor jugador del cuadro europeo, se ve con confianza para tomar la palabra y aconsejar a los más jóvenes, como Jódar.

En el partido ante Bublik, el de Leganés se fue al suelo en un punto y Carlitos fue a preocuparse por él en el cambio de lado. La conversación entre ambos, puro carisma. "De todas maneras, ahí tirado por el suelo y todo", le dice Carlos a Rafa.

Jódar responde: "Hay que dejarse todo en pista". Esa frase, ilumina a Alcaraz: "¡Qué grande, c***!". Los dos únicos representantes españoles de la Laver dejaron un momentazo que mostró también el buen rollo que tienen ambos.

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