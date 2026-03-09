Sinner reconoce que está tratando de copiar a Carlos Alcaraz

El número 2 del mundo, al igual que hacía con el 'Big Three', trata de adoptar las mejores facetas del juego del murciano.

Tras vencer a Denis Shapovalov en tercera ronda de Indian Wells, Jannik Sinner habló en 'Tennis Channel' sobre cómo está evolucionando su juego.

En concreto, el tenista de San Cándido afirmó que está tratando de copiar las mejores facetas del juego de Carlos Alcaraz como ya hacía con Roger Federer, Rafa Nadal y aún con Novak Djokovic.

"Cuando tenía la oportunidad de practicar con los Big 3, siempre intentaba sacar pequeños detalles de cada uno de ellos. Y yo hago lo mismo ahora. Si veo que algo que Carlos está haciendo genial, ¿por qué no debería intentarlo? Lo mismo con Novak y todos los demás", ha explicado el italiano.

"He visto a Zverev jugando mucho más agresivo, por ejemplo. Todos intentan mejorar, y si tú te estancas, todos se levantan. Tienes que ser honesto contigo mismo, y yo quiero terminar mi carrera diciendo que maximicé mi potencial", ha añadido.

En siguiente ronda le espera Joao Fonseca, la gran 'joya' del circuito y tenista con el que nunca se ha visto las caras. Sinner es el gran favorito, pero si el brasileño juega como lo hizo contra Tommy Paul puede ponerle en aprietos.