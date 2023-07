El Gran Premio de Gran Bretaña ha sido uno de los más igualados de este año, ya que Max Verstappen no lo ha tenido tan fácil para hacerse con la victoria. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, ya que las batallas han existido en todas las posiciones.

Uno de los hombres que más polémicas ha levantado a sido Pierre Gasly. Esta vez por protestar por un adelantamiento del Aston Martin de Lance Stroll que se produjo más allá de los límites de pista.

No obstante, lo que el francés no entiende es que el adelantamiento se realizó así porque el propio hombre de Alpine estranguló y dejó sin espacio al canadiense, ya que Gasly se mantiene firme en su postura.

"Para mí estaba bastante claro y siempre ha estado en el reglamento que no puedes salirte de la pista y ganar ventaja. En lo que he visto, tenía cuatro ruedas por fuera de la pista al pasarme, y eso es ganar ventaja", ha comentado el francés a través de 'Motorsport'.

Como no podía ser de otra manera, desde Alpine recuerdan lo sucedido la semana pasada en Austria: "Me sancionaron con 15 segundos por los límites de la pista, ahora hoy pierdo una posición porque alguien se sale de la pista y no pasa nada".

"Si te sales de la pista, tienes que devolver la posición. Es así de simple. Y así es como me lo ha explicado la FIA en las carreras. He pagado el precio en diferentes situaciones", insiste el hombre de Alpine.

"No es justo no tener esa consistencia. Ahora en la próxima carrera, supongo que salirse de la pista y adelantar a alguien está permitido. Solo pido consistencia. Si eso está permitido, está bien. Pero tiene que estar permitido para todos", concluye.

Unas quejas que, finalmente, no llegaron a ningún lado, pues la FIA no ha rectificado en su decisión y el intento de venganza de Alpine hacia Aston Martin no ha llegado a ninguna parte.