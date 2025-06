La inteligente estrategia de Fernando Alonso para sumar puntos en Austria: "No quería pasar a Lawson"

Fernando Alonso ha vuelto a demostrar su talento un fin de semana más. El piloto asturiano de Aston Martin iguala su mejor resultado de la temporada tras cruzar la línea de meta en 7ª posición en el Gran Premio de Austria.

Y lo cierto es que lo ha hecho contra todo pronóstico. Durante este fin de semana, el monoplaza de los de Silverstone no parecía estar del todo cómodo en esta pista. Durante los Libres era Stroll el que parecía tirar del equipo, pero cuando llegó el fuego real, Alonso se impuso.

En carrera, el bicampeón aprovechó el DRS de Lawson para engancharse a él durante toda la carrera y correr en su ritmo, consiguiendo que este le empujase hacia delante en un circuito con tres zonas para abrir el alerón trasero.

"Tampoco quería pasar a Liam en ningún momento. He hecho una carrera como si fuera una contrarreloj en bicicleta, solo quería beneficiarme del DRS y hacer las cuatro curvas como si fuera la clasificación. Creo que iba medio segundo más lento que él. Me preguntaron cuando parar y dije 'cuando pare él', porque si iba solo no tenía ese ritmo", señaló Alonso.

"He aguantado gracias a Lando Norris, porque pensaba que no me podía defender de Gabriel Bortoleto; sin la bandera azul hubiera sido imposible", y es que Bortoleto alcanzó al asturiano en las últimas vueltas y con unas gomas 17 giros más frescas.

Sin embargo, Alonso aprovechó la llegada de Norris para cogerle el DRS y evitar que Bortoleto le adelantara en la última vuelta. De esta forma, Alonso se aseguraba además disputar una vuelta menos tras ser doblado, algo que le permitió mantener la 7ª plaza.

"Pero me alegro mucho por él, hasta ahora era Nico Hülkenberg el que sumaba puntos y ahora se quita la presión y puede disfrutar más las carreras. Un séptimo puesto es impensable, son seis puntos que saben muy bien. Sauber está dando pasos de gigante, nos tenemos que quitar la idea de que es el del año pasado, puede liderar la zona media", concluyó.