Fernando Alonso ha estado a punto de sufrir un accidente en los primeros entrenamientos libres del fin de semana. El español había perdido el control de su monoplaza al tomar una curva pero una salvada increíble al alcance de pocos le ha permitido mantener su coche lejos de los muros.

Fernando ha estado marcando buenos tiempos en los Libres 1 del Gran Premio de Singapur. En una de sus vueltas al límite, Alonso se ha ido largo en una curva y tras pasar por encima del piano ha perdido el control de la parte trasera del Aston Martin. Una gran reacción del asturiano y dos violentos giros de volante a ambos lados han evitado el accidente.

Más allá de la espectacular maniobra, el piloto de Aston Martin ha dejado un momento cómico en la radio con su ingeniero. Este le ha preguntado a Alonso si había apretado el botón de parada en boxes: "Solo para confirmar, Fernando has apretado el botón de parada, ¿Lo has hecho a propósito?", dijo el ingeniero.

La respuesta de Fernando no dejó indiferente a nadie: "No, para evitar el accidente he pulsado los botones, todos los que tengo", ha respondido Alonso. Más allá de dejar un momento cómico, la radio del asturiano refleja a la perfección la magnitud de una salvada que le ha obligado a dar dos volantazos para evitar colisionar con las protecciones.