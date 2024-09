La Fórmula 1 no para. Después de Bakú llega Singapur. No hay tiempo de descanso. Un nuevo fin de semana intenso con una lucha por la victoria que hacía muchos años que no se veía. McLaren y Ferrari están claramente en cabeza... y Red Bull sigue en problemas.

La victoria la semana pasada en Azerbaiyán fue para Oscar Piastri, con Charles Leclerc segundo. Tanto ellos dos como Carlos Sainz y Lando Norris son los claros candidatos al triunfo del próximo domingo.

El año pasado Sainz se llevó la victoria. Y Fred Vasseur ha avisado que en este circuito sus dos pilotos se sienten muy cómodos. Hay motivos para pensar que se puede repetir.

Fernando Alonso, por su parte, vuelve a ser poco optimista de cara a este fin de semana. Tras su sexto puesto en Bakú, cree que repetir esta hazaña será casi imposible. Incluso ha lanzado un pesimista pronóstico: ser decimotercero podría ser lo máximo para el Aston Martin.

Y Max Verstappen, que continúa líder del mundial, tampoco es optimista. No aspira a la victoria (no gana desde el Gran Premio de España) y espera minimizar daños para que Norris no se acerque el domingo.

Horario y dónde ver en TV

La acción comenzará el viernes con los primeros entrenamientos libres a partir de las 11.30 horas (hora española). Los segundos, a las 15.00. Todos los entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir en TV a través del canal DAZN F1. Además, en la web de laSexta viviremos minuto a minuto todo lo que suceda en la carrera durante el fin de semana.