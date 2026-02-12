¿Cuándo será la fecha de vuelta de Carlos Alcaraz? Djokovic, la principal ausencia

El murciano prepara ya su regreso a la pista en un torneo del circuito ATP donde el serbio ha anunciado ya su ausencia. Junto a Jannik Sinner, el número uno del mundo se presenta como cabeza de serie.

Cada vez queda menos para volver a ver al flamante campeón del Open de Australia 2026 competir de nuevo sobre la pista. Tras lograr el 'Career Grand Slam', Carlos Alcaraz prepara ya su vuelta en el Qatar ExxonMobil Open.

Será disputado en Doha y la principal noticia previa al torneo es la ausencia de Novak Djokovic, el otro finalista en Melbourne. El serbio ha anunciado que necesitará más tiempo para recuperarse del exigente duelo con el español. A sus 38 años, esto va en la línea de lo que declaraba tras el partido, donde afirmaba que "quería centrarse en disfutar con su familia, aunque supusiera perderse algunos torneos".

Jannik Sinner se presenta como el principal rival de Carlos. Tras su derrota en semifinales ante 'Nole', buscará conquistar su primer título personal del año. El año pasado, fue el checo Jiří Lehečka quien eliminara el de El Palmar en cuartos de final y ahora, tras varios días de entrenamiento en la Carlos Alcaraz Academy, el número uno tratará de lograr su título ATP número 26.

El torneo enfrentará a 32 tenistas harán falta cinco partidos para proclamarse campeón. El premio para el primero está fijado en 665.00 dólares (559.500 euros aproximadamente).

La esperada vuelta de Alcaraz será entre el día 16 y el 21 de febrero, a falta del sorteo del cuadro fijado para el sábado 14 a las 11:00h en España. Cada jornada arrancará a las 10:30h hora española y contará con una sesión nocturna desde las 16:30h. El viernes serán las semifinales y el sábado 21, la final desde las 18:00h en España. Se podrá seguir a través de 'Movistar+ o '#Vamos' así como 'TennisTV' en España.