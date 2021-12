Volvió a la Fórmula 1 de la mano de Alpine y no ha decepcionado en su primer año. Un podio, luchas titánicas con Lewis Hamilton y la promesa de que 'El Plan' ya está en marcha de cara al futuro.

Fernando Alonso se ha mostrado encantado con su temporada. Asegura que es la mejor desde 2014, cuando todavía corría con los colores del equipo Ferrari y luchaba por lo más alto en cada carrera.

"Ésta es mi mejor temporada desde 2014, en términos de puntos y posiciones. Así que definitivamente es un buen regreso. Y estoy más preparado para 2022", ha expresado en 'RacingNews365.com'.

"Honestamente, he sido muy feliz al volver a la Fórmula 1. Realmente he disfrutado cada carrera en la pista, pero también fuera de ella. Estaba feliz y he disfrutado cada segundo", dice el bicampeón con Renault.

Su año ha sido de menos a más: "Volvía a este deporte y no estaba preparado al 100% ni confiado para llevar el coche al límite. Fueron necesarias algunas carreras para hacerlo, probablemente hasta Bakú".

"Hicimos algunos cambios en el monoplaza, en la dirección asistida, y las sensaciones con los neumáticos delanteros era en lo que probablemente más perdía. Así que sí, creo que dimos un gran paso hacia delante en ese nivel de confianza", ha finalizado el español.

Alpine ha celebrado la temporada con una nota "entre el 7 y el 8" y espera que las buenas noticias sigan llegando en 2022 con el nuevo reglamento, donde esperan volver a luchar por podios cada fin de semana.