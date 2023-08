Con un coche que no es rápido, lejos del ritmo de los mejores, Fernando Alonso cruzó la línea de meta quinto en el Gran Premio de Bélgica. Un buen resultado teniendo en cuenta de dónde venía Aston Martin en las últimas semanas.

Pero a pesar de ello, la Fórmula 1 ha ignorado al bicampeón en su ranking semanal de puntos. No le coloca ni entre los diez mejores. Tampoco aparece, por cierto, un Sergio Pérez que fue segundo por detrás de Max Verstappen.

Los expertos de la competición vuelven a poner a Max Verstappen como el mejor. No hay discusión. 9,6 para el neerlandés de Red Bull, intratable. Por detrás asoman Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Aparece Yuki Tsunoda en cuarto lugar (8,2 para él), seguido de Oscar Piastri, Pierre Gasly y Esteban Ocon.

Cierran el top 10 Lando Norris, Alex Albon y George Russell. Todos ellos por encima del 7.

The @aramco Power Rankings for Spa are in! 👀⚡#BelgianGP#F1pic.twitter.com/khbrqqSYvf