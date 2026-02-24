Ahora

Las tres puntadas de Sorloth para colar al Atleti en octavos de Champions

El delantero noruego marca un triplete contra el Brujas y el Atlético de Madrid se mete en octavos de final de la Champions League.

SorlothSorlothAgencia EFE

El Atlético de Madrid cumplió. El Atlético de Madrid está en octavos de final de la Champions. Tumbó al Brujas (4-1), no sin sufrimiento, con un triplete de un Alexander Sorloth que está de dulce de cara a portería. Ya avisó Simeone que podía jugar en ataque junto a Julián Álvarez. Y él fue la estrella.

Fue el noruego el que inauguró el marcador. Aunque con ayuda de un blando Mignolet bajo los palos. Recibió en tres cuartos, de espaldas, aguantó la pelota y acabó chutando a gol.

El empate del Brujas, en la cabeza de Ordoñez, no distrajo al Atleti. Fue en la segunda parte cuando su energía se vio sobre el campo. Sobre todo ante la salida de Antoine Griezmann.

Primero Cardoso con un disparo lejano, después Sorloth para hacer el tercero de la noche. Tenía tiempo para más. Sentenció en el tramo final con otro remate en área pequeña. Delantero puro.

El Atleti de Simeone avanza en la Champions. Pero a partir de ahora empieza la competición más dura. Porque en octavos sí o sí se encontrará a un inglés: al Tottenham o a un Liverpool que siempre es candidato al título.

