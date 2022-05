Horario y dónde ver en TV

El Gran Premio de España acoge la sexta cita de la temporada de Fórmula 1 2022. El circuito de Montmeló es ya una de las citas señaladas de cada temporada del 'Gran Circo'.

Hasta el momento, Ferrari y Red Bull son los que llevan la voz cantante y luchan por el Mundial. Verstappen, que tuvo un comienzo complicado por problemas de fiabilidad, ya parece haberlos solucionado y se ha mostrado muy superior a lo que esperaba Ferrari. La escudería italiana ha visto como, en las últimas carreras, la distancia que les separaba de los austriacos se reducía considerablemente.

Mercedes continúa un paso por detrás y se les complica unirse a la pelea por el título. A pesar de ello, la escudería alemana mostró una gran mejoría en el Gran Premio de Miami donde Russell terminó quinto y Hamilton sexto.

Sainz continúa intentando adaptarse al monoplaza, ya ha admitido en varias ocasiones que le falta confianza en el coche y los trompos y accidente que ha tenido en las últimas carreras no ayudan. El español ya avisó de que traerían un paquete de mejoras al GP de España, veremos si con ello y corriendo en casa, Sainz logra su primera victoria en la Fórmula 1.

Alonso continúa muy molesto por las dos penalizaciones que recibió en Miami. "Fue injusto, muy injusto, me pareció una incompetencia total de los comisarios, falta de profesionalidad que no debería ocurrir en la Fórmula 1", sentenció el asturiano en rueda de prensa. Algo que, por supuesto, no ha gustado a la FIA y ha terminado en una reprimenda en la misma puerta del hospitality ante la atenta mirada de todos los allí presentes.

Clasificación del GP de España

Charles Leclerc ha logrado una vez más esta temporada hacerse con la pole. El monegasco ha dado una autentica lección, y es que en la primera tanda de la Q3 ha trompeado haciendo un plano en los neumáticos y perdiendo por tanto esa primera oportunidad. Sin embargo, ha vuelto al garaje, ha cambiado gomas y ha salido dispuesto a resarcirse de ese error. Una actitud única que le ha permitido hacerse con la primera posición de cara a la carrera de mañana.

Verstappen ha vuelto a sufrir un revés por la fiabilidad. El neerlandés estaba haciendo su último envite cuando se ha quedado sin potencia, al menos eso ha dicho por la radio. Red Bull ha informado luego de que el problema no era de potencia, sino que no se abría el DRS. Max ha terminado segundo y veremos si mañana no vuelve a tener ningún problema. Recordemos que el actual campeón del mundo hizo ya dos ceros por fallos en su monoplaza.

Sainz ha terminado tercero, una buen posición para el madrileño que tendrá que luchar con Verstappen por la segunda posición. Ferrari espera poder hacer doblete en el GP de España.

Quien no ha tenido un gran día ha sido Alonso, el asturiano no ha podido pasar de la Q1. Tras las clasificación ha asegurado que un malentendido entre él y su ingeniero es lo que le ha hecho salir en tráfico y no poder hacer una buena vuelta. Pese a ello, Fernando tenía una complicada jornada por delante ya que Alpine no ha tenido ritmo en todo el fin de semana.

Así pues, Leclerc sale desde la pole seguido por Verstappen y Sainz. Russell es cuarto por delante de Pérez y Hamilton. Bottas, Magnussen, Ricciardo y Mick Schumacher completan las diez primeras posiciones. Alonso saldrá desde la 17º posición.

Horario y dónde ver en TV

La carrera del Gran Premio de España será a las 15:00 hora peninsular española y podrá verse tanto en Movistar como en DAZN, previo pago de una suscripción.

Además, los espectadores podrán disfrutar de los directos de las carreras en la web de laSexta, con una programación especial del Mundial.

