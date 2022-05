Carlos Sainz corre en casa este fin de semana. En el Gran Premio de España, en Barcelona, quiere terminar con su mala racha. Es consciente que el Ferrari que conduce aspira a todo en el campeonato de Fórmula 1: "Yo creo que el objetivo este año tiene que ser ganar e intentar luchar por el campeonato".

"Es verdad que he tenido dos carreras seguidas muy malas porque dos ceros en este mundial van a contar mucho, pero eso no me va a quitar la ilusión de luchar por ganar y conseguir esa primera victoria a la que aspiro y con la que sueño desde pequeñito", dice el piloto español.

La "ilusión" es total de cara a este fin de semana: "Lo afronto con mucha ilusión y mucho cariño porque siempre es un gran premio en el que además he conseguido muy buenos resultados en el pasado".

¿Nota el apoyo del público desde la pista?: "No lo notas dentro del coche porque ni les oyes ni te da tiempo prácticamente a verles, pero sí que es verdad que en las vueltas de entrada y salida a boxes siempre se te va un ojo a las gradas, siempre tienes un momento para mirar alrededor y ver la cantidad de gente que hay involucrada contigo".

"Me da mucha motivación, me da 'buen rollo', por decirlo de una manera más coloquial. Todo esto da unas buenas sensaciones que te ponen una sonrisa en la cara los tres o cuatro días que estoy en el circuito", comenta Sainz.

La remontada del Real Madrid

Sainz también ha sido preguntado sobre cómo vivió el partido entre el Real Madrid y el Manchester City: "Estaba en un evento del equipo para un patrocinador y me hicieron el favor de poner una tele porque sabían que soy muy forofo del Real Madrid".

"Cuando miré el móvil y vi que iban 3-1, después de haberme ido en diez minutos con 1-0, me pareció la cosa más surrealista del mundo y no me lo creía. Para mí fue de las cosas más increíbles que he visto en el mundo del fútbol y en el deporte; sobre todo una remontada así, de manera consecutiva", explicaba el de Ferrari.