"No, no me río". Así de contundente ha respondido Valtteri Bottas a si "se ríe dentro del casco cuando adelanta a un Mercedes". El finlandés no está disfrutando con la mala situación que atraviesan Lewis Hamilton y George Russell en este comienzo de 2022.

"Es divertido, pero son solo carreras, puntos, no hay nada personal. He pasado allí cinco grandes años, y claro, es sorprendente estar peleando ahora con ellos", ha dicho Bottas en 'Marca'.

Con respecto a su exequipo, remarca que "nada dura para siempre": "La historia lo dice claramente, se repite a sí misma, siempre hay ciclos y siempre hay aspirantes que al final hacen un gran trabajo, pero supongo que nadie se esperaba que Mercedes bajara, aunque está bien pelear contra ellos".

Bottas desvela que habla con Hamilton: "Algunas veces sí charlamos, pero no te digo lo que dice, creo que nadie sabe lo que está pasando pero tiene que ver con el diseño radical del coche, que necesita mas tiempo, supongo".

A pesar de esta igualdad, Mercedes se ha escapado en los mundiales tanto de pilotos como de constructores. De hecho Russell es cuarto, mientras que Hamilton sexto. En el de constructores, Mercedes es tercero y Alfa Romeo quinto.

Pero a pesar de estos resultados, las sensaciones son muy complicadas. Sobre todo porque las flechas de plata venían de dominar con puño de hierro la Fórmula 1 y, sobre todo, Hamilton.