Aún colea la doble sanción a Fernando Alonso en el Gran Premio de Miami hace dos semanas. La primera, tal y como afirmó el propio bicampeón del mundo de Fórmula 1, fue justa ya que tocó al AlphaTauri de Pierre Gasly en plena curva, pero la segunda sí ha generado mucha más polémica.

El de Alpine, en pleno duelo con Mick Schumacher en los compases finales de carrera, se saltó la curva 14 y gracias a ello el alemán perdió el DRS, pero el asturiano, inmediatamente, levantó el pie y devolvió el tiempo ganado.

Pues bien, dos horas después de que finalizase una carrera en la que Alonso cruzó la línea de meta octavo, perdió una posición en favor de Ocon por el toque con Gasly, cayó del noveno al undécimo puesto por una nueva sanción de cinco segundos impuesta por Dirección de Carrera.

Tanto Alpine como Fernando criticaron la decisión, y en la previa del Gran Premio de España, 'Magic' ha vuelto a atizar a la FIA.

"Fue injusto, muy injusto, me pareció una incompetencia total de los comisarios, falta de profesionalidad que no debería ocurrir en la F1", ha explicado en rueda de prensa.

"Me salté una curva, pero devolví rápidamente el tiempo (no ganó posición) pero imagino que como el control de tiempo era justo después solo vieron el color rosa (mejor tiempo de un sector) y tomaron su decisión sin pedir prueba alguna", ha señalado.

"Así que llegamos al final de la carrera con todas las pruebas de esa acción y ya habían empaquetado sus cosas, ni siquiera estaban en su habitación. Al final lo vieron, nos pidieron cinco minutos y creo que tenían el documento ya redactado y no sabían como volver atrás, así que fue muy malo, honestamente, algo que no debería pasar en F1, con sus estándares de profesionalismo", ha añadido.

"Hemos visto un par de cosas que evidencian que necesitamos mejorar y que se necesita tener conocimientos de carreras para monitorizar las carreras, y no creo que exista en este momento. Aquí tenemos un director de carrera nuevo, Freitas, que tiene mucha experiencia en el alto nivel y lo podremos ver", ha zanjado.

Carrea nueva, vida nueva, y Fernando Alonso ya ha dejado atrás lo acaecido en Miami... no sin antes dar una 'colleja' a Dirección de Carrera. Montmeló es el escenario donde consiguió su última victoria en Fórmula 1 cuando todavía estaba en Ferrari. Ganar se antoja complicado, pero en casa todo se puede esperar por parte del 'Nano'.