Ha llegado el día. Ha llegado el Gran Premio que Aston Martin tenía marcado en rojo. Ha llegado el momento de la verdad. El de saber si estaban en lo cierto. El de comprobar si sí o si no. El de ver si lo que se piensa es o no correcto. Porque ya ha llegado. Porque, por fin, toca Mónaco.

Sí, toca Mónaco. Toca correr en las calles del Principado. Toca competir en esa pista, en ese asfalto, en el que prácticamente todo se decide el sábado. En que la carrera, como tal, empieza y casi termina con la clasificación. Con la lucha contra el crono. Con una 'qualy' en la que la 33 puede empezar a coger forma.

Y es que es lo que parece puede ser que sí. Es lo que parece puede ser posible. Es lo que quién sabe incluso si también podría ser probable. Porque Aston Martin lo dijo. Porque Fernando Alonso lo confirmó. Porque van a por todas. Porque el AMR23, el primer coche competitivo del bicampeón desde, ojo, 2012, está en la pelea.

Y casi sin forzar la máquina

No es que pueda estarlo, es que lo está. Lo está tras lo visto en los Libres. Lo está después de que Fernando Alonso haya terminado segundo y cuarto en la jornada de viernes. Y más aún viendo cómo lo ha logrado.

Porque el asturiano ni ha forzado el Aston Martin. No era el momento. No ha llegado aún el tiempo de pasar a milímetros de los muros. No. Eso será en la clasificación. En los Libres tocaba probar. Probar y postularse entre uno de los candidatos a todo.

Fernando lograba sus vueltas, sus cronos, con facilidad. Con un sector 1 brillante y con los dos restantes en los que el tráfico ya fue avisando. Avisando de que va a ser un problema en la Q1. De que cuidado. Cuidado y ojo con esas banderas amarillas o rojas que bien pueden hacer acto de presencia.

Una pole... ¿entre cuatro?

Hasta en los Libres se han dejado ver. Fue, en los segundos, por Carlos Sainz. Sí, no midió bien. Sí, se dejó medio Ferrari. Y no, no pudo completar la sesión. Con todo, estuvo arriba. Muy arriba. Y cerca, muy cerca, de Max Verstappen.

A saber hasta dónde habría podido llegar de haber seguido. De momento, en los primeros lideró. Y sin duda él, y Charles Leclerc, estarán ahí. Al igual claro está que el Red Bull de Max.

Las incógnitas son Sergio Pérez y, sobre todo, los Mercedes. Los nuevos Mercedes viendo cómo es el coche alemán en Mónaco. Hamilton y Russell lo estrenan, en una pista que eso sí no es precisamente la más indicada para las pruebas.

Habrá que ver qué es lo que termina sucediendo con ellos, pero de momento están detrás. Lo están tanto en Mónaco como en el Mundial, y eso de ir a remolque siempre conlleva lo que conlleva. Arriesgar en Mónaco no parece la más brillante de las ideas.

Horario y dónde ver

De momento, clasificación del GP de Mónaco. La 'qualy' en las calles del Principado dará comienzo a las 16:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en directo en 'DAZN F1'. Además, en laSexta viviremos un día en el que o bien Alonso o bien Sainz pueden lograr la vital pole que en esta pista vale casi lo mismo que una victoria.