Alonso olvida sus problemas de espalda y se cuela entre los mejores en los Libres 2 de Hungría

El asturiano, que no estuvo presente en los primeros entrenamientos libres, marcó el quinto mejor tiempo en la sesión de la tarde.

Los problemas de espalda no importan. Fernando Alonso siempre está. Se quedó entre los mejores tiempos en los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de Hungría. Y no fue el único Aston Martin. Porque su compañero, Lance Stroll, fue cuarto por detrás de Charles Leclerc y de los dos McLaren.

Fernando no pudo participar en la sesión matinal por problemas musculares en la espalda. Unos problemas que no eran graves y que no le iban a impedir subirse al coche este fin de semana en una de las citas más especiales para él. En Hungría logró su primera victoria hace ya más de dos décadas.

Y el asturiano estuvo entre los mejores. Aston Martin, con el neumático blando, funcionó. Y eso es noticia esta temporada.

Sus dos coches pudieron colarse arriba nada más colocar esos compuestos. Rodeados de Leclerc, de Oscar Piastri y de Lando Norris.

Se tendrá que confirmar en la clasificación si Aston Martin de verdad está para luchar por esas posiciones. Parece demasiado optimista. Pero Fernando, antes del Gran Premio, simplemente pidió olvidar la pesadilla de Spa y volver a tener un coche capaz de competir por los puestos de Q3.

Con este rendimiento, de momento, sí lo podría conseguir. El coche verde ha sido modificado notablemente desde Silverstone con nuevo suelo y alerones cambiados. Y si las piezas funcionan, Fernando estará delante seguro.