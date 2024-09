La Fórmula 1 afronta la recta final del Mundial. Afronta, quién lo iba a haber dicho a tenor de 2023 y viendo cómo comenzó Red Bull, una más que igualada recta final tanto en el título de constructores como en el de pilotos. Porque todo está abierto. Porque en Azerbaiyán, en esa larguísima recta de Bakú, se volverá a ver ese gran cara a cara de Verstappen contra los McLaren... y con a saber si Ferrari y Mercedes como invitados.

Porque todo se ha igualado. Porque lo que parecía sería un paseo de Max rumbo a su cuarto Mundial está siendo un gran problema. El coche, esa máquina prácticamente perfecta que solo cedió en Singapur el pasado año, ha pasado del 'nivel dios' a ser un simple mortal que tiene que pelear contra viento y marea.

Que tiene a todos a su lado. Que, en Bakú, no son favoritos. Es lo que dice el pasado reciente. Es lo que dice una prueba de Monza en la que Verstappen acabó a 20 segundos de Lando Norris.

Aston Martin, objetivo 2026

Así están las cosas. Así están las aguas en Red Bull desde, casualidades de la vida, la marcha de Adrian Newey. Desde ese momento, su evolución ha sido la que ha sido. Estancados, caminando hacia atrás mientras todo lo que pone McLaren en su coche funciona. Mientras todo lo que pone Mercedes en su coche también funciona.

Mal asunto. Mal también saber que en Azerbaiyán hay otro nombre propio como es Charles Leclerc. El monegasco es de los que disfruta en Bakú, y Ferrari puede meterse gracias a él y a Carlos Sainz en una pelea en la que, de momento, no va a estar Aston Martin.

En la que no estará Fernando Alonso. Pero sí, de momento. De momento porque la fecha clave para los verdes, como para el resto, es 2026. Ahí ya estará Newey, y si se produce el efecto contrario con su llegada que el que se ha producido en Red Bull con su marcha tienen motivos para el optimismo.

El monoplaza, a tenor de las palabras de Lance Stroll en los Libres 1, no funciona. "No es un coche, ahora mismo no lo es", dijo por radio el canadiense a las mentes pensantes de un equipo Aston Martin que ha puesto un par de cambios por la recta, larga recta, de Bakú.

Su pelea es la que es. Es la de meter el coche en Q3 y a ver qué se puede rascar. Mientras, Verstappen tiene que tener la mente completamente clara y despejada. Tiene que estar más que concentrado viendo lo que se viene con McLaren.

Horario y dónde ver la clasificación de Azerbaiyán

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dará comienzo a las 14:00 en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en directo en 'DAZN'. Además, en la web de laSexta viviremos la emoción de cada minuto de 'qualy'.