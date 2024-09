Habrá órdenes de equipo en McLaren. El equipo papaya pondrá por delante a Lando Norris en su lucha contra Max Verstappen. Y Oscar Piastri tendrá que aceptar que en alguna ocasión tendrá que dejar pasar a su compañero de equipo por los puntos.

Y Piastri lo acepta a regañadientes: "El equipo me ha pedido que ayude y he dicho en las últimas carreras que, si me lo pidieran, lo haría. Por supuesto, como piloto, nunca es fácil ni sencillo de aceptar, pero hay mucho más en juego que yo mismo".

"Algunas cosas serán diferentes a partir de ahora, pero veremos qué tipo de circunstancias de carrera nos encontramos", asume un Piastri que hasta ahora ha luchado libre por las posiciones aunque delante estuviera su compañero de equipo.

En Monza pasó a Norris cuando nadie lo esperaba. Pero no consiguieron la victoria final: "Creo que sería diferente, por supuesto. Salir de la segunda chicane en primera y tercera posición para el equipo no es, por supuesto, lo ideal. Me puso en una posición de ganar la carrera, pero no terminamos segundo y tercero por esa maniobra, sino por una estrategia audaz de Ferrari".

"Sigo viniendo aquí para intentar conseguir los mejores resultados posibles y ponerme en una buena posición para sumar muchos puntos para mí y también para el equipo. Pero sé que si hay alguna forma de ayudar a Lando a sumar puntos, la haré", sentencia el piloto australiano.