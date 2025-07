Josep Pedrerol desvela los entresijos del 'no' de Nico Williams: "El Barça no dio señales de vida..."

Nico Williams jugará en el Athletic Club la temporada que viene. El extremo español anunció el pasado viernes su decisión de quedar en el club vasco rechazando al Fútbol Club Barcelona después de unas semanas de negociaciones en las que todo apuntaba a que el pequeño de los hermanos Williams iba a terminar vistiendo de azulgrana.

Sin embargo, Nico decidió cambiar de opinión y poner fin a una operación que comenzó a torcerse hace unas semanas. Josep Pedrerol desveló los entresijos del 'no' del extremo español al Barça en 'El Chiringuito': "En el entorno de Nico Williams sorprendió la dejadez de Deco".

"Cuando Nico planteó quedar libre si no es inscrito... el Barça no da señales de vida en seis días. Filtrando que Luis Díaz es la opción número dos y que podría incluso ir al Barça. Desde el Barcelona se esperaba que se pusieran nerviosos. Y no se puso nervioso nadie", aseguró Pedrerol sobre el momento en el que las negociaciones comenzaron a estancarse.