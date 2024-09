Mercedes está esperando a Max Verstappen. La situación en Red Bull y la potencia de sus motores para 2026 podría terminar de convencer al neerlandés, que aunque tiene contrato hasta 2028 podría cambiar de aires si el rendimiento de su coche sigue en caída.

George Russell y Kimi Antonelli podrían luchar por ser su compañero. Pero el británico no está preocupado por ello. De momento. En declaraciones a 'Motorsport Week', George dice que no tiene nada firmado y que no piensa en una extensión de contrato.

"No hay nada firmado todavía para el futuro y es algo en lo que ni siquiera estoy pensando, realmente...", dice el todavía compañero de Lewis Hamilton.

Reconoce que el nuevo reglamento traerá una gran oportunidad para su equipo: "Es súper emocionante para 2026 con Mercedes".

"Creo que para todos nosotros han sido un par de años difíciles para poner el auto en una posición en la que podamos luchar consistentemente por las victorias", reconoce Russell, que este curso ya ha conseguido una victoria en la Fórmula 1.

Y el año que viene también podrían tener una oportunidad ante la igualdad total de la parrilla: "Estoy muy motivado, muy emocionado por la segunda mitad de la temporada, que en última instancia es la preparación para 2025".