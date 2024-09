Es McLaren el coche más rápido. Y no, Red Bull no es el segundo. La escudería de las bebidas energéticas está en plena crisis y Max Verstappen sigue defendiendo su liderato en el mundial con uñas y dientes. Pero no le será fácil.

Sobre todo si Red Bull sigue sin encontrar el rendimiento. Para el Gran Premio de Azerbaiyán no esperan grandes resultados. Como mucho, un podio para Verstappen.

Lo ha dicho Helmut Marko en la previa de los entrenamientos libres: "Si las cosas nos van óptimamente, entonces un podio podría ser posible".

En Italia (victoria de Charles Leclerc con Verstappen sexto), Red Bull sufrió más que nunca: "Debería ser mejor que en Monza, pero el progreso real sólo se logrará en Austin".

Quedan ocho carreras y la diferencia es de 62 puntos con el McLaren de Lando Norris. Una diferencia que ha ido bajando según avanzan las carreras. El domingo Max seguirá líder del mundial de la Fórmula 1, pero Norris, seguramente, esté más cerca.

Desde España...

Verstappen no gana una carrera desde España, en el circuito de Montmeló. Demasiado tiempo. Pero el colchón que logró en el primer tramo de la temporada está siendo suficiente para aguantar en lo más alto de la parrilla.