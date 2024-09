Ha sido campeón con Max Verstappen en Red Bull y ahora quiere serlo con Fernando Alonso en Aston Martin. Esa es la ambición de Adrian Newey, que a partir de marzo del año que viene ya comenzará en el diseño del monoplaza verde.

Y Newey, en la entrevista a 'High Performance', ha desvelado la habilidad que comparten Verstappen y Alonso: una "visión de diamante" para leer las carreras desde dentro.

"Leyendo la carrera, Max todavía me fascina. Fernando es otro que puede hacerlo, parece que son capaces de leer la carrera, pero no tienen todo el material delante. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Sé que se puede ver también la visión de diamante, y ellos, hacen eso, es increíble cómo los pilotos pueden tener la visión de diamante, mirar hacia arriba y ver todo", detalla el 25 veces ganador de la Fórmula 1.

Dice que sólo lo pueden hacer unos pocos elegidos: "Yo creo que sí, que es raro, y que sólo lo pueden hacer los que están muy arriba, les queda una reserva mental enorme, no voy a nombrar a los pilotos, ya que sería injusto, pero se puede ver con bastante facilidad".

"Y ellos son los que normalmente también se meten en esos accidentes y enredos, y así sucesivamente, porque simplemente no les queda nada. Pueden pilotar un coche, y pueden hacer una vuelta de clasificación, pero me quedaría boquiabierto si alguno de esos tipos, pudiera ganar el campeonato", sentencia Newey.

¿Verstappen en Aston Martin?

Esta comparación entre Verstappen y Alonso coinciden con las informaciones que colocan al neerlandés de verde a partir de 2026. Y Hasta Helmut Marko ha confirmado que es una opción real porque "todas las piezas encajan" en estos momentos.