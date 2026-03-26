El incomprensible comunicado de Aston Martin citando un tuit de Fernando Alonso de 2015

La escudería británica ha rescatado una publicación del bicampeón del mundo de hace más de diez años en el que reflexionaba acerca de la adversidad y los desafíos.

2026 está siendo un año complicado para Fernando Alonso en el panorama deportivo. El piloto asturiano ha recibido un revés total al ver cómo las expectativas que tenía sobre el AMR26 y la asociación de Aston Martin con Honda son un fracaso.

Alonso es un experto en superar adversidades; sin embargo, a sus 44 años, todo parece indicar que el caos que se vive en la escudería británica podría dinamitar por completo su carrera. Pese a que la situación es deplorable, los de Silverstone mantienen la esperanza recordando un mensaje del propio piloto.

En concreto, Aston Martin ha publicado un comunicado en su página web citando las palabras de un tuit del bicampeón de la Fórmula 1 que publicó en 2015. "El tuit de Fernando Alonso de 2015 que necesitas leer ahora mismo", señala el título del texto de los británicos.

"Un guerrero debe afrontar el camino de la superación personal. Su vida es un desafío, y los desafíos no son buenos ni malos; simplemente son desafíos", escribió Alonso en su cuenta de X hace 11 años. Ante las dificultades que afrontan, la escudería ha decidido rescatar dicho mensaje para animar a sus seguidores.

"Más de 10 años después, Fernando y el equipo se enfrentan precisamente a eso tras un comienzo complicado en la nueva era de la F1. De cara al Gran Premio de Japón, la carrera de casa de nuestro socio oficial Honda, hemos recopilado algunas de las reflexiones de Fernando esta temporada, en las que analiza la magnitud del reto que tiene por delante y el compromiso inquebrantable del equipo", añade el comunicado de Aston Martin, antes de agregar una reflexión sobre el futuro de la marca, el progreso, la perspectiva, los objetivos y el equipo.

Por último, Aston Martin ha recalcado la necesidad de solucionar los problemas de fiabilidad que atraviesan actualmente para que el rendimiento mejore posteriormente. "Es difícil decir cuándo volveremos a tener fines de semana normales. Primero, necesitamos solucionar los problemas de fiabilidad. Después, el rendimiento mejorará. Así que hay dos pasos, y esperamos que el primero llegue lo antes posible", concluye el texto.