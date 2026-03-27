Esa sonrisa vale más que un tercer Mundial: Fernando Alonso habla por primera vez sobre su paternidad

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que fue padre este miércoles por primera vez, ya está en Suzuka para correr el Gran Premio de Japón.

"Con un poco de estrés, preocupación..."

Tras ser padre este miércoles, Fernando Alonso ha llegado este viernes a Japón para competir en el Gran Premio en 'casa' de Honda.

El asturiano, que se ha perdido los Libres 1, sí ha rodado en la segunda tanda de entrenamientos superando a su compañero, Lance Stroll, y a 'Checo' Pérez.

Tras los FP2, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha atendido a 'DAZN' y ha hablado sobre su reciente paternidad.

¿Cómo está Fernando?: "Con un poco de jetlag porque he aterrizado por la mañana, y aquí estamos. Hemos hecho la FP2 ahora y en unas horas a dormir, que me he saltado la noche europea".

Sobre ser padre, uno de sus grandes sueños, el ovetense no podía ocultar su sonrisa: "Nunca te imaginas nada en particular. Todo viene como viene. Con un poco de estrés, preocupación de que saliera bien...".

"Salió bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Muy contento. Momento súper feliz, muy especial", ha añadido el piloto, pareja de la periodista Melissa Jiménez. Y sí, esa sonrisa vale más que un tercer Mundial.