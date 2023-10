Honda formará parte del interior del Aston Martin en 2026. Aún queda, pero los nipones ya están trabajando junto con los de Silverstone para tener todo a punto de cara a un año vital para ambos. Para un equipo que quiere ganar, que será 'equipo oficial', y para un motorista que, con Red Bull, ya sabe lo que es conquistar un Mundial. Con un equipo del que forma parte Yuki Tsunoda.

O, más bien, en el que Tsunoda está en su 'filial'. En su equipo B. En AlphaTauri. Algo que espera que cambie a no mucho tardar... y que podría cambiar gracias a los japoneses.

Porque los rumores no se han hecho esperar, y Honda podría ser clave en el futuro del piloto nipón. Sin embargo, él está más bien preocupado por todo lo que se está comentando y solo teme una cosa.

"Llevo en Red Bull desde los 18 años..."

Y es que él más que de verde se ve de azul. Se ve en Red Bull, y tiene miedo de que lo que se está comentando pueda suponer un problema en lo relacionado con su posible 'ascenso' a la marca grande.

"Llevo aquí desde que tenía 18 años. Estoy centrado en rendir para Red Bull, no para Aston Martin. Ojalá no malinterpreten nada", cuenta.

Porque lo deja claro: "Ojalá consideren seriamente mi futuro".

"Que me tengan más en cuenta si rindo bien como piloto. Si no es así lo entenderé... pero si demuestro mi rendimiento me gustaría tener opciones", sentencia.

De momento, Tsunoda no está teniendo un año excesivamente excelso. Suma tres puntos, solo uno más que el debutante Liam Lawson... que lleva cuatro carreras en el AlphaTauri.