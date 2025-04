Honda 'compra' la versión de Fernando Alonso en el gran debate de F1

Los motores V10 son recordados por el gran público de la F1 por su característico rugido. Este tipo de motor dejó de usarse a finales de 2005. Desde este tiempo, la Fórmula 1 ha ido evolucionando y actualmente los monoplazas tiene motores V6 turbo híbrido.

En los últimos meses, el presidente de la FIA, Ben Sulayem, reabrió el debate sobre el posible regreso de los motores V10 a la Fórmula 1, dos décadas después de su desaparición. Sus declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa esta posibilidad, generando discusión en el mundo del automovilismo.

El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, se ha pronunciado sobre esta posibilidad del regreso de dicho modelo de motor.

"Sabemos que la FIA pretende introducir motores V10 de aspiración natural a partir de 2028. Sin embargo, no hemos recibido información detallada al respecto. La FIA organizará reuniones en las que participarán los fabricantes de propulsores, y queremos discutirlo primero en ese foro", en declaraciones recogidas por 'Motorsport Italia'.

Con el cambio de reglamento previsto para 2026, se espera que la siguiente gran modificación en la Fórmula 1 llegue en 2030. En la fábrica japonesa prefieren no adelantarse a los acontecimientos hasta conocer todos los detalles.

"Por ahora, no disponemos de ningún detalle. No podemos decir si los V10 son aceptables o no en términos de eficiencia. Antes de iniciar cualquier discusión, queremos comprender bien los detalles de la propuesta. Hay prevista una reunión, y en esa ocasión expresaremos nuestro punto de vista como fabricantes de motores", ha asegurado.

Finalmente, Watanabe ha sostenido que el principal motivo de su regreso es la electrificación: "Como mínimo, la razón de nuestro regreso a la F1 es la electrificación y los motores eléctricos". Es por ello que parece que en Honda no gusta la idea de volver a los V10, tal y como afirmó Fernando Alonso.