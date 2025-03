Fernando Alonso responde sobre el posible regreso de los motores V10: "Los echo de menos, pero..."

Fernando Alonso fue campeón de la Fórmula 1 con los motores V10. Y esta semana la FIA ha dejado abierta la posibilidad de que vuelvan, aunque siempre bajo el marco de un combustible sostenible. Pero el asturiano, en la rueda de prensa del Gran Premio de China, cree que hay que pasar página.

"No estoy seguro, es difícil comentar. Obviamente, adoro la época de los V10 y los V8 y el sonido que esos coches producían, lo echo de menos. También vivimos en un mundo distinto, la tecnología ha evolucionado y tenemos un motor increíble, eficiente, que consume un tercio de la gasolina que solía consumir", dice el piloto de Aston Martin, que no pudo sumar puntos en Australia al sufrir un accidente.

Cree que no es él el que se tiene que pronunciar y sí la FIA: "Es una decisión que han de tomar los de arriba, la FOM, la FIA y toda la gente que está involucrada. Como pilotos, queremos pilotar con el coche más rápido posible, con el motor que sea que tengamos detrás, quizá los aficionados tengan que añadir u opinar al respecto, pero como he dicho, no podemos ir en contra de los tiempos".

Porque la eficiencia en la Fórmula 1 ha evolucionado considerablemente: "En esta era híbrida no podemos olvidar cómo de eficientes son los coches ahora en comparación con el pasado, esto es algo muy positivo que tenemos ahora".

Por último Fernando ha puesto de ejemplo el halo. No se puede pensar en volver a una F1 sin el halo igual que volver a los motores del pasado. "Es como pensar que podríamos pilotar sin el halo, y hacer los coches más peligrosos y más adrenalina para los aficionados, no tiene sentido, porque seguimos avanzando. Lo que tenemos ahora es una buena Fórmula 1 y un buen momento para el deporte y es difícil reinventar algo que nos llevaría a un desconocido", dice para finalizar el piloto asturiano.