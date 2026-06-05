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"Seguimos esperando la decisión de la FIA"

Honda se acoge al ADUO para poder salvar a Aston Martin y Fernando Alonso

Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, no ha desvelado cuándo llegarán las mejoras, aunque ha destacado que aún están a la espera de la FIA para beneficiarse del sistema ADUO.

Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"Getty

Aston Martin ya está en Mónaco. La escudería británica ya se encuentra en Montecarlo, preparada para sacar el mayor provecho del AMR26 y las leves mejoras aplicadas por parte de Honda. Pese a ello, este fin de semana tampoco podrán sacar provecho más allá de obtener datos.

De esta forma, desde Honda han destacado en su objetivo de "optimizar la gestión de energía", para que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll puedan acabar la carrera. "Aquí hay que optimizarla de forma adecuada. Detectamos cosas positivas en Canadá y encontramos margen de mejora. Queremos mejorar la precisión en la entrega de par", comenta Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, para 'GPBlog'.

Incluso, el nipón ha desvelado que tras el GP de Canadá encontraron "algo nuevo" capaz de ayudar en la conducción. "Descubrimos algo nuevo, sí. Pero quizá es un procedimiento estándar en el par motor que nos ayuda a la conducción", añade Orihara.

Aun así, Shintaro deposita toda su confianza en la llegada del sistema ADUO. "En la situación actual, seguimos esperando la decisión de la FIA. Una vez que la recibamos, tendremos una idea clara de lo que necesitamos mejorar y tendremos la lista de acciones que debemos llevar a cabo", asegura el jefe de Honda.

Por último, no ha querido señalar en qué momento de la temporada llegarán dichas mejoras, aunque prevé que será en verano. "Es difícil decirlo. Quizá diría que en verano, pero no puedo decir en qué verano. ¿El verano de Grecia, el de Inglaterra o el de Japón? Lo siento", ha concluido Orihara.

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