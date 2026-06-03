¿Busca Aston Martin sustituto para Alonso? Este es el piloto que ocuparía el asiento del asturiano

Según 'RacingNews365', Alex Albon podría poner rumbo al equipo británico de cara a la próxima temporada cogiendo el relevo del piloto español.

El comienzo de temporada de Aston Martin no ha sido bueno. El equipo británico tenía muchas esperanzas puestas en la nueva era que comenzaba en 2026, pero el AMR26 no ha estado a la altura de luchar ni con la zona media de la parrilla.

Tras cinco citas, el equipo británico está último y sin ningún punto en el Mundial de Constructores. Una situación que nadie esperaba dentro de la fábrica de Silverstone y que ha hecho que mucha gente empiece a hablar sobre lo que puede ocurrir en Aston Martin de cara a la próxima temporada.

El 2026 era un año que el equipo británico esperaba con ilusión, con el primer coche diseñado por Adrian Newey. Un año en el que se podía esperar que Fernando Alonso luchase por los puestos más altos, pero no esta siendo así.

Esto ha hecho que algunos piensen que el asturiano pueda estar pensando en marcharse de la Fórmula 1, y que Aston Martin esté buscando ya sustituto. Según apunta 'RacingNews365', Alex Albon, compañero de Carlos Sainz en Williams, podría ocupar el asiento del español en 2027.

Aunque el medio neerlandés también destaca que Albon estaría en el radar de otros equipos como Alpine o Audi. La realidad es que la reciente renovación de Charles Leclerc con Ferrari ha hecho que de comienzo la 'Silly Season', o la parte de la temporada donde se rumorea sobre los posibles fichajes del próximo año.