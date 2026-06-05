Pesimista discurso de Fernando Alonso para Mónaco: "No hay muchas posibilidades..."

El piloto asturiano cree que puntuar será realmente complicado a pesar de que su Aston Martin ya no es el de inicio de temporada.

El Gran Premio de Mónaco es uno de los más especiales del mundial de la Fórmula 1. Una oportunidad para coches que a priori deberían estar más atrás. Sin embargo, Fernando Alonso no es optimista sobre las opciones que tendrán los dos Aston Martin de acabar en los puntos.

En la previa de Mónaco, Fernando cree que seguirán estando atrás: "Viendo las primeras carreras, no hay muchas posibilidades de puntuar porque los cinco mejores equipos con sus dos coches tienen ventaja".

"Y si alguno se cae, como Alpine, que es quinto coche, aparece otro rival que va muy bien en lugares concretos. Será muy difícil, aunque es Mónaco e intentaremos hacer el mejor Gran Premio", dice un Fernando que todavía no ha podido entrar en los puntos en este arranque de temporada.

El coche sigue acumulando muchos problemas: "Tenemos problemas en la caja de cambios desde Miami y este no es el lugar para que una marcha te bloquee el eje trasero o genere empuje. Te vas al muro y sólo eres un pasajero. Es lo que debemos corregir y Mónaco nos dirá la verdad".

En Canadá Fernando tuvo que abandonar, pero no por la caja de cambios. Fue por un problema en el asiento que ya estaría solucionado.

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