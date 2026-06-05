Fernando Alonso mantiene su confianza en Adrian Newey: "Esta es su filosofía de trabajo"

Fernando sabe que la manera de trabajar de Adrian Newey en otros equipo ha sido exactamente igual que la que está llevando en Aston Martin.

El ingeniero Adrian Newey sigue trabajando para mejorar el Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll. Y tiene mucho trabajo por delante. Porque el motor Honda no está funcionando y eso no está ayudando al desarrollo del chasis y de la parte aerodinámica. Pero la confianza sigue intacta.

Esto ha dicho Fernando en la previa del Gran Premio de Mónaco: "Adrian siempre quiere encontrar el límite y, una vez encontrado, dar medio paso atrás. Es su forma de trabajar, su filosofía. No se trata sólo de una parte del coche, sino de varios aspectos del proyecto".

"Sabemos que volviendo a soluciones más tradicionales quizá podríamos obtener un rendimiento inmediato, pero preferimos mantener esta filosofía porque creemos que puede liberar mucho más potencial en un futuro próximo", explica el piloto asturiano.

Cree que este coche sigue estando en sus primeras fases de desarrollo: "En ciertos aspectos, todavía estamos en una fase de preparación. Si en Canadá hubiéramos estado luchando por los puntos, probablemente habría seguido pilotando".

Sobre el asiento que obligó a Fernando a abandonar en Canadá, el trabajo ha sido muy intenso estos días: "Trabajamos la semana pasada, probamos varias posiciones de conducción y el martes fui allí para trabajar en ello directamente. Evaluamos cuatro configuraciones diferentes y al final volvimos a la posición utilizada en 2025, se acabaron los experimentos".

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