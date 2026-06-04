El jefe de Aston Martin desvela el cambio que han introducido en el asiento de Fernando Alonso

Mike Krack, jefe de Aston Martin, cuenta que esta semana en Mónaco han trabajado en el asiento de Fernando Alonso después de los problemas que sufrió en el Gran Premio de Canadá.

Fernando Alonso tuvo que abandonar en el Gran Premio de Canadá por el asiento, que se había convertido en una pesadilla para su físico. Y Aston Martin ha trabajado esta semana en Mónaco para introducir cambios que permitan al piloto asturiano terminar la carrera sin problemas físicos.

Mike Krack, que sigue ejerciendo de portavoz de Aston Martin, habla del trabajo que han realizado: "Sí, hemos hecho cambios. Sinceramente, estuvimos aquí desde el martes por la mañana con Fernando. Menos mal que vive a la vuelta de la esquina".

"El martes le dedicamos mucho trabajo e hicimos muchas variaciones", dice en palabras que publica 'Motorsport'.

En los entrenamientos libres del viernes averiguarán si estos cambios realmente son mejoras: "Ahora, salir a la pista es la verdadera prueba. Cuando te sientas de forma estática, no siempre es lo mismo, pero creo que hemos dado un pequeño paso en la dirección correcta".

"Estaba ligeramente seguro de que esto supondrá una mejora, pero no me sorprendería que tuviéramos que hacer algún que otro cambio durante los entrenamientos para que se sienta realmente cómodo", dice un Mike Krack que espera un pequeño paso adelante del AMR26 en el circuito más icónico del calendario de la Fórmula 1.

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