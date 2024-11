"Hemos ido hacia atrás...": el jefe de Aston Martin reconoce que necesitan una profunda reflexión

Fernando Alonso no puede ni puntuar con este Aston Martin. Se quedó cerca en Las Vegas, pero fue superado finalmente por Sergio Pérez. El equipo ha ido hacia atrás con las actualizaciones. Desde aquellas de Ímola han dejado de entender el coche y se encuentran en un callejón sin salida.

Ya no lo esconden. Mike Krack, jefe de la escudería, ha dicho en 'AS' que no pueden negar que siguen yendo hacia atrás: "No podemos negarlo, son dos temporadas en las que no hemos ido hacia adelante, hemos ido hacia atrás...".

"Tenemos que analizarlo cuidadosamente porque después del año pasado queríamos revertir esa tendencia y no lo hemos conseguido. Hay que revisarlo, ver cómo trabajamos las piezas y como definimos las evoluciones. Y quizá tomar un enfoque más cuidadoso a la hora de valorar qué piezas se traen y con qué justificación. Es cuestión de procesos. Hay ciertas etapas que se deben pasar con disciplina, quizá en vez de apresurarnos. A veces, menos es más. Como equipo tenemos que mejorar, son dos temporadas seguidas ya y tenemos que hacer un trabajo mejor", explica el de Luxemburgo.

Ya piensan en el futuro. El objetivo en Qatar y Abu Dabi será 'sobrevivir': "Tenemos que traer las prestaciones que hay que traer. Es muy simple. Los objetivos son claros y tenemos que cumplir. Hemos fallado con varios paquetes que en la pista no han funcionado como queríamos".

Los dos coches, el de Fernando y el de Lance Stroll, cayeron en Q1 en Las Vegas. Y aunque esperaban un resultado mejor, esa fue su realidad: "A una vuelta pensábamos que el coche era más rápido que una eliminación en Q1, pero...".

"Tuvimos el problema de la batería con Lance y solo pudo hacer una vuelta. Y Fernando era noveno tras el primer intento de todos, pero en el segundo intento Magnussen se salió delante de él y hubo una bandera amarilla, así que no pudo mejorar. Teníamos potencial para pasar a la Q2 con los dos coches y la diferencia de ritmos no se habría apreciado, aunque es cierto que fuimos mejor en carrera de lo que esperábamos", dice para cerrar Krack.