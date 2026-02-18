Ahora

5,2% de share

Datazo de audiencia de El Chiringuito tras la victoria del Madrid contra el Benfica: ¡2º martes más visto de la temporada!

El programa dirigido por Josep Pedrerol logra un 5,2% de share y alcanza los 625.000 espectadores únicos en el programa de la noche del martes.

Josep PedrerolJosep PedrerolEl Chiringuito

'El Chiringuito' arrasa en audiencia en el programa de la noche del martes después de la victoria del Real Madrid contra el Benfica y del bochornoso episodio racista que denunció Vinicius Jr. Es el segundo programa en la noche de martes más visto de toda la temporada.

El espacio conducido por Josep Pedrerol alcanza un 5,2% de share, con un total de 625.000 espectadores únicos.

Destacan los datos en Madrid y en Catalunya, con un 11% y un 7,9% respectivamente.

'El Chiringuito' es líder absoluto entre el público joven con un 8,2% de share y sube al 10% en la franja de 35 a 44 años.

Todo el análisis de la victoria del Real Madrid, la gran polémica con el episodio racista que sufrió Vinicius Jr y también la resaca de un Barça que perdió el liderato en Girona. Un programa muy intenso y una vez más con un datazo de audiencia increíble.

