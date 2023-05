Mercedes no está teniendo un año especialmente tranquilo y feliz. A pesar de que al final de 2022 parecían haber dado con la clave del coche, el concepto sin pontones no está sirviendo para dar caza a Red Bull... y se les ha colado un Aston Martin al que no esperaban en la fiesta.

Porque de cuatro carreras tan solo en Australia fueron superiores a Fernando Alonso. Porque en las demás, el asturiano ha sido más rápido y ha tenido más ritmo que un Lewis Hamilton al que tiene más que fichado, y al que de hecho hizo uno de los grandes adelantamientos de la temporada.

Pero el inglés ya va avisando de que todo puede dar un buen vuelco: "Estamos contando los días para Imola".

Ahí será, según dijo Hamilton en 'Total Motorsport', cuando llegue la gran evolución del Mercedes: "Sabíamos todos que pasarían bastantes carreras para eso".

"No sabemos cómo será de buena, pero sí que será el comienzo de algo nuevo para nosotros", insiste Hamilton.

De momento, toca Miami: "Espero que sea mejor, pero el año pasado sufrimos mucho ahí con el rebote".

"A ver si estamos más cerca de los de arriba. Red Bull es muy rápido, pero quizá contra los Aston Martin... Luchar contra ellos sería increíble", sentencia.