Tan solo restan dos días para que arranquen los primeros test de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló y aún retumban los ecos del polémico Gran Premio de Abu Dabi que cerró la campaña de 2021 y dio su primera corona a Max Verstappen tras una última vuelta para el recuerdo.

Durante la presentación del Mercedes W13, Lewis Hamilton ha reconocido que no ha visto repetida la carrera en Yas Marina ya que no puede "cambiar el pasado".

"No recuerdo lo que le dije a Max en el podio, todo está un poco borroso. No lo he revisado, no quiero retroceder, quiero mirar hacia delante. Si bien no podemos cambiar el pasado, nada cambiará la manera en la que sucedieron las cosas, cómo me sentí en ese momento y cómo me siento sobre esta situación", ha explicado.

A su vez, ha confesado que de haber estado en la piel de su rival, habría actuado igual: "Esto no tiene nada que ver con Max. Max hizo todo lo que haría un piloto dada la oportunidad de que le dio. Es un gran competidor y estaremos en otra batalla como el año pasado. Creceremos a partir de nuestras carreras y de las experiencias que tuvimos el año pasado durante la temporada. No tengo problemas con él".

Sus palabras destilan resentimiento hacia la decisión de Michael Masi, aunque con el australiano fuera de juego, Hamilton quiere volver a reinar en F1.

"Es bueno ver que la FIA toma medidas para mejorar. Creo que la responsabilidad es clave y tenemos que aprovechar este momento para asegurarnos de que no vuelve a suceder en este deporte. Agradezco todo lo que dijo la FIA porque tenemos que vigilar de cerca para asegurarnos de que estamos viendo esos cambios. Que las reglas se apliquen de manera justa y consistente", ha zanjado Lewis.