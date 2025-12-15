La gran ventaja de Aston Martin y Fernando Alonso para 2026

La escudería británica podrá usar el túnel de viento durante 400 horas gracias a haber acabado en séptima posición en el Mundial de Constructores.

Todo apunta a que 2026 será el año de Aston Martin y Fernando Alonso. Tras terminar la temporada en séptimo lugar en el Mundial de Constructores, la escudería británica ha sido premiada con el 100% de las horas en el túnel de viento de cara a los seis primeros meses.

Esta capacidad extra permitirá a Adrian Newey, ingeniero jefe de los británicos, y su equipo desarrollar el AMR26 con ventaja sobre parte del resto de escuderías, las cuales tendrán menos horas para mejorar las características de sus monoplazas.

Al igual que Aston Martin y Alonso, Carlos Sainz y Williams también han recibido una gran cantidad de horas tras finalizar el campeonato en quinto lugar. El monoplaza de Sainz tendrá un 90% de las horas para hacer cambios en el FW-48.

"Las primeras mejoras serán de medio segundo y no de media décima como han sido este año en el final de reglamento. Por eso, en las cinco o seis primeras carreras del año se podrían ver grandes cambios en las prestaciones de cada equipo", señaló Fernando Alonso en Abu Dhabi tras ser preguntado acerca del nuevo reglamento y sus expectativas para 2026 por la prensa.

La disposición de las horas que recibe cada escudería se ha estipulado por la FIA en función de la posición en la que ha terminado cada equipo de la Fórmula 1. De esta forma, los equipos que han acabado el año en peor posición recibirán un mayor número de horas para emplear el túnel de viento.

Por el momento, las horas ya establecidas serán vigentes de cara a 2026, aunque estas se revisarán de nuevo el próximo 30 de junio, teniendo en cuenta la clasificación por equipos en dicho momento.

Horas de túnel de viento por escudería

Las horas que se han establecido por escudería van en función de la posición en la que han acabado en el Mundial de Constructores, por lo que equipos como Alpine, Audi, Haas o Cadillac, debido a su condición de nuevo equipo, tendrán más horas que el resto.