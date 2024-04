Honda no quiere ser un simple compañero de viaje en el camino de Aston Martin. Honda quiere algo más. Quiere ser importante. Quiere, también, participar en la toma de decisiones. Porque los nipones saben lo que es ganar el Mundial. Porque son una de las grandes marcas del motor. Porque quieren que la exigencia de Red Bull se mantenga en Silverstone.

Y ahí aparece la figura de Lance Stroll. La figura de un piloto que sumar, lo que se dice sumar, suma poco en cuanto a puntos se refiere. Porque está siendo Fernando Alonso, prácticamente solo, el que está tirando del carro de Aston Martin. Porque mientras uno llegaba a los podios, el otro apenas podía superar la Q1.

De momento, nada de sabe sobre quién será el compañero de Alonso para 2025 y menos aún todavía para cuando Honda entre en 2026.

Mientras, Koji Watanabe, presidente de HRC, ya ha hablado sobre el asunto en 'Motorsport': "No he oído nada de que hayan confirmado a Stroll... y no creo que haya opciones de que eso ocurra. Puede haber otras posibilidades".

"Ahora mismo no hay otros planes", dice, eso sí, el mandamás de Honda al citado medio.

"Nos gustaría seguirle de cerca"

Ahí aparece la figura de Yuki Tsunoda, piloto japonés: "Nos gustaría seguir de cerca su ascenso".

"Es una historia muy bonita el que pueda jugar primero un gran papel en RB y luego suba a Red Bull", prosigue Watanabe.

Con Alonso, cero dudas: "Estoy deseando trabajar con él y que podamos sonreír juntos. Es una persona decidida y con determinación".