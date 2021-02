La Fórmula 1 da otro paso más para revolucionar por completo sus sábados. Tras el 'no' rotundo a las parrillas invertidas, la idea de una carrera al sprint ha seducido a los equipos y ya habrían dado su O.K. para que, a partir de este mismo 2021, haya no una sino dos carreras los fines de semana en algunas pistas del calendario.

Así lo dice el comunicado que tanto la F1 y la FIA han compartido tras la reunión para discutir este asunto.

"Hubo un amplio apoyo de todas las partes para este nuevo formato en alguna carreras", reza el texto.

El comunicado habla del interés de los equipos: "reconocen la gran importancia de involucrar a los aficionados en nuevas formar en un formato de fin de semana más emocionante".

Puntos, dinero... Lo que queda por discutir

Quedaría por aclarar cuántos puntos se jugarían en total y también asuntos contractuales y económicos por la disputa de esta carrera, pero ya suenan varias pruebas para probra este formato.

Son, por ejemplo, Canadá, Italia y Brasil las que más opciones tienen de albergar este tipo de pruebas, carreras al sprint de 100 kilómetros de distancia.

Clasificaciones los viernes

La clasificación habitual no se perdería, sino que en estos casos se trasladaría al viernes para decidir los puestos de salida en la carrera del sábado.

La del domingo la establecería el resultado obtenido en esta primera carrera.

Es el plan de la F1 para hacer más atractivos los fines de semana para los aficionados y, quizá, incluso también para los pilotos.

Para 2025 la idea es más ambiciosa, pues están diseñando un guion que tiene como objetivo atraer a nuevos motoristas. Tras el adiós de Honda, la era híbrida no ha logrado convencer a ninguno para quedarse.

Te puede interesar

El padre de Lewis Hamilton no ve claro el futuro de su hijo en F1 tras 2021

Mercedes niega una 'cláusula Verstappen' en el contrato de Lewis Hamilton

Los sueldos de los pilotos de Fórmula 1, al descubierto