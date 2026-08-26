'Sport': Aston Martin se plantea abandonar el motor Honda y volver con Mercedes

El cambio podría llegar para la temporada 2028 si el motor Honda sigue sin dar el rendimiento que se esperaba.

Honda, muy despacito, está dando pasos hacia la mejora. En Países Bajos demostraron que ya no son el motor que arrancó el año, pero queda mucho. Es insuficiente este rendimiento para un Fernando Alonso que acabó en los puntos en el circuito de Zandvoort.

Y en Aston Martin se plantean un regreso al pasado. Según ha informado 'Sport', el equipo de Lawrence Stroll se está planteando abandonar Honda y volver a la unidad de potencia de Mercedes.

Un movimiento que podría producirse en 2028, a la espera de que Honda ya sí sea competitivo el año que viene, en 2027.

Ha habido varias reuniones en los últimos tiempos entre los jefes de Aston Martin y de Mercedes. La última en el GP de Países Bajos del pasado fin de semana, donde se vieron las caras Lawrence Stroll y Toto Wolff una vez más.

"¿Se le está acabando la paciencia entonces al equipo de Alonso? En la vida nada es eterno, ni el matrimonio Aston - Honda", se pregunta el citado medio.

Estos movimientos del equipo de Fernando Alonso tendrían como objetivo "meter presión" a los motoristas de Honda para lograr una mejora de su motor cuanto antes. Porque en escenarios como Monza, el próximo que llega en la Fórmula 1, la unidad de potencia es fundamental en esas largas rectas.

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