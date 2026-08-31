La sobremesa, en peligro de extinción: algunos restaurantes ya ponen turnos de hora y media para comer y dejar la mesa

La nueva tendencia de la hostelería es la de establecer turnos de comidas de entre hora y media y dos horas para optimizar el rédito económico le los locales, una medida que choca con algo tan español como la sobremesa.

La sobremesa, esa costumbre tan española, corre riesgo de desaparecer ante la decisión de algunos restaurantes de establecer turnos con el objetivo de sacar mayor rédito económico a su negocio.

La polémica ha saltado ante esta tendencia ya presente en muchos establecimientos de hostelería, que piden a los clientes no demorarse más de una hora y media en comer para poder tener la mesa libre.

"Para nosotros la sobremesa es el plan principal", comenta una mujer, que añade que "las viviendas son cada vez más pequeñas y tenemos que juntarnos en el bar".

Otros restaurantes sí que apuestan por la sobremesa: "Todo lo que sea alargar un poco la estancia del cliente en el local siempre es positivo", afirma un hostelero.

Algunos usuarios ven bien el sistema por turnos: "Los locales tienen que aprovechar un poco el tiempo y así puede ir más gente a comer", justifica una mujer. Otros, sin embargo, ven "incómodo tener una hora límite".

"Hay que encontrar un punto intermedio entre estar estabulados como pollos y pernoctar en el restaurante", reflexiona por su parte Iñaki López.

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