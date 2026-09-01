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Se desconoce quién lo reemplazará

Dimite el secretario del Ejército de EEUU tras meses de tensiones con el secretario de Guerra

Los detalles Driscoll había expresado al Gobierno de Trump su preocupación por la transformación y disposición del Ejército, y opinaba que Hegseth estaba perjudicando esos cometidos, "específicamente despidiendo a los generales que eran sus responsables".

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, en una imagen de archivo El secretario del Ejército, Dan Driscoll, en una imagen de archivoAgencia AP
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El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, entregó su dimisión al presidente estadounidense, Donald Trump, tras meses de tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en torno a los cambios en el liderazgo de la agencia, según informó este lunes The Wall Street Journal.El diario anticipa que Driscoll deje el Pentáfono "en los próximos días" y señaló que, con su salida, el Ejército carecerá de líderes civiles o militares confirmados por el Senado. No está claro si la Casa Blanca aceptó su dimisión ni quién lo puede reemplazar.

Driscoll había expresado al Gobierno de Trump su preocupación por la transformación y disposición del Ejército, y opinaba que Hegseth estaba perjudicando esos cometidos, "específicamente despidiendo a los generales que eran sus responsables", indicó Fox News, que citó fuentes conocedoras del asunto.

Hegseth apartó de sus cargos recientemente a los generales Christopher Donahue y Randy George, así como al antiguo vicedirector del Ejército, James Mingus, y cubrió los puestos de estos dos últimos con un solo militar de alto rango, el general Christopher LaNeve, agregó.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, destacó a los medios el trabajo de Driscoll en "operaciones militares históricas", su "énfasis en la preparación y letalidad", y las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El Journal también indicó que el vicesecretario interino del Ejército, Dave Fitzgerald, que se ha centrado en atraer inversiones privadas para modernizar la tecnología de Defensa, también dejará su cargo esta semana.

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