Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático del Gobierno de Ayuso por posible "menoscabo" de dinero público

Los detalles El partido plantea al órgano fiscalizador que practique las actuaciones previas necesarias para esclarecer las circunstancias de la adquisición, determinar el eventual menoscabo económico y concretar quiénes serían los responsables.

Pese a los deseos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la polémica por la compra de un ático de lujo por parte de su Gobierno no cesa. Más Madrid ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la adquisición por 6,3 millones de euros por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, el partido que dirigen Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot ha pedido investigar si ha habido menoscabo a los caudales y fondos públicos en la compra del inmueble, que poco después de conocerse fue puesto a la venta.

La formación plantea en la denuncia al órgano fiscalizador que practique las actuaciones previas necesarias para esclarecer las circunstancias de la adquisición, determinar el eventual menoscabo económico y concretar quiénes serían sus responsables.

Más Madrid sostiene que no pide al Tribunal de Cuentas una investigación genérica de la gestión de la empresa pública Planifica Madrid, sino que pone en su conocimiento una operación concreta rodeada, a su juicio, de "indicios objetivos" de un posible menoscabo de caudales públicos.

"No pedimos al Tribunal que investigue genéricamente una operación para ver si encuentra algo", señala el escrito, que reclama que se reconstruya la operación y se determine "la existencia, cuantía y responsables" del eventual perjuicio.

El inmueble, de unos 485 metros cuadrados con una terraza de unos 200 metros cuadrados, fue adquirido el 14 de abril de 2026 por Planifica Madrid, sociedad integrada en el sector público de la Comunidad de Madrid y adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Según el escrito, la operación se justificó en la necesidad de disponer temporalmente de oficinas o dependencias para la presidencia de la Comunidad durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos.

Sin embargo, Más Madrid cuestiona que se haya acreditado la necesidad de adquirir este inmueble en propiedad frente a otras alternativas, especialmente teniendo en cuenta que el ático no habría llegado a utilizarse y la Comunidad ha anunciado posteriormente su intención de venderlo. La formación considera que estas circunstancias deben ser examinadas para determinar si la adquisición estaba suficientemente justificada y si respondía realmente a una necesidad pública.

El inmueble, además, es de uso residencial, no para oficinas, y estaba frente a la vivienda privada donde reside la madre de la presidenta. Y así lo apunta Más Madrid. En el escrito señala una discrepancia entre la finalidad declarada y la información catastral: el inmueble figura con uso catastral principal residencial. Por ello, solicita que se compruebe su situación urbanística, el uso autorizado y si podía destinarse a actividades administrativas en el momento de la adquisición.

También reclama conocer si antes de la compra se realizaron los correspondientes informes jurídicos, técnicos y económicos, tasaciones y estudios de alternativas, así como las ofertas y propuestas que se recibieron durante la negociación.

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