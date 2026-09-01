Carlos Alcaraz desvela cómo reaccionó a la derrota de Djokovic en el US Open

El serbio cayó en su debut en el Grand Slam neoyorquino ante Mariano Navone, lo que para el murciano fue "una gran sorpresa".

"Estaba en mi parte del cuadro..."

Por primera vez en su dilatada y exitosa carrera, Novak Djokovic cayó en su debut en el US Open.

Frente al argentino Mariano Navone, el balcánico cayó en cinco mangas en el que podría haber sido su último partido en la Gran Manzana.

Sobre su eliminación le preguntaron a Carlos Alcaraz después de que el murciano venciera a Roman Safiullin en primera ronda.

El número 3 del mundo no escondió su sorpresa: "Vi el quinto set. Era la primera vez que Novak ha perdido en primera ronda de este torneo. Es una gran sorpresa, la verdad. Que alguien como Novak caiga en su debut es sorprendente".

Eso sí, destacó la igualdad que reina en el circuito: "En cada Grand Slam es muy difícil pasar cada ronda, cada rival es durísimo, tienes que ganarte la victoria desde la primera bola hasta la última".

Sin Sinner, que se bajó del torneo por lesión, y sin Djokovic, al que siempre hay que tener en cuenta, el camino de Carlitos, el gran favorito para ganar en Nueva York, se ha allanado, pero el de El Palmar no quiere excederse en confianza.

"Sí, como dices estaba en mi parte del cuadro, pero eso era en semifinales. Para mí, las semifinales están lejísimos ahora mismo, solo quiero ir ronda a ronda", zanjó.