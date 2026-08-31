Septiembre comienza con una subida de temperaturas que podría acabar en una nueva ola de calor este fin de semana

Los detalles Las temperaturas irán subiendo a lo largo de la semana. A partir del jueves, podría volver el calor extremo haciendo que algunos lugares como Córdoba superen los 40 grados.

Las temperaturas siguen en ascenso, activando avisos en Córdoba, donde alcanzarán los 38 grados, y en Jaén, Granada y Sevilla con 37 grados. En Badajoz, Toledo y Ciudad Real se esperan 36 grados. Para el fin de semana, podría iniciarse una nueva ola de calor, con temperaturas que superarán los 40 grados en Córdoba. Este lunes, la estabilidad predominará en gran parte de España, con cielos despejados, aunque el Cantábrico tendrá nubosidad y lluvias dispersas. Las máximas descenderán notablemente en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, mientras que las mínimas bajarán en el noroeste peninsular. El viento será flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en algunas zonas. En Canarias, el alisio será moderado.

Las temperaturas continúan subiendo activando los avisos en lugares como Córdoba, donde alcanzarán los 38 grados. Por su parte, en Jaén, Granada y Sevilla llegarán a los 37, mientras que en Badajoz, Toledo y Ciudad Real tendrán 36 grados.

Para el fin de semana, podríamos hablar de una nueva ola de calor debido a que las temperatura seguirán subiendo. De esta forma, parece que de cara al jueves, viernes y sábado podría volver el calor extremo, haciendo que en lugares como Córdoba se superen los 40 grados.

De momento, este lunes la estabilidad predominará en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados, aunque el Cantábrico registrará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas.

Las temperaturas máximas descenderán de forma notable, más de seis grados, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales. Descenderán también en el Ebro, el entorno de la Ibérica y la Comunidad Valenciana, con ligeras subidas en el resto. Los termómetros podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir y en puntos de la meseta Sur.

Por su parte, las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en general.

El viento soplará flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta Norte y algunas zonas de interior del tercio oriental. Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este. En Canarias el alisio será moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.