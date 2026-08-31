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Previsión meteorológica

Septiembre comienza con una subida de temperaturas que podría acabar en una nueva ola de calor este fin de semana

Los detalles Las temperaturas irán subiendo a lo largo de la semana. A partir del jueves, podría volver el calor extremo haciendo que algunos lugares como Córdoba superen los 40 grados.

Una viandante se protege del sol con un abanico en Córdoba
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Las temperaturas continúan subiendo activando los avisos en lugares como Córdoba, donde alcanzarán los 38 grados. Por su parte, en Jaén, Granada y Sevilla llegarán a los 37, mientras que en Badajoz, Toledo y Ciudad Real tendrán 36 grados.

Para el fin de semana, podríamos hablar de una nueva ola de calor debido a que las temperatura seguirán subiendo. De esta forma, parece que de cara al jueves, viernes y sábado podría volver el calor extremo, haciendo que en lugares como Córdoba se superen los 40 grados.

De momento, este lunes la estabilidad predominará en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados, aunque el Cantábrico registrará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas.

Las temperaturas máximas descenderán de forma notable, más de seis grados, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales. Descenderán también en el Ebro, el entorno de la Ibérica y la Comunidad Valenciana, con ligeras subidas en el resto. Los termómetros podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir y en puntos de la meseta Sur.

Por su parte, las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en general.

El viento soplará flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta Norte y algunas zonas de interior del tercio oriental. Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este. En Canarias el alisio será moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.

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