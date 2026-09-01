"Una hazaña típica de Alonso": un exjefe de F1 'culpa' a Fernando de "salvar" a Aston Martin

Guenther Steiner, CEO del Tech-3 de MotoGP y ex de Haas, ha puesto en valor la actuación del bicampeón de Fórmula 1 en Zandvoort.

"Lo que les ayuda en este momento..."

A pesar de que en el GP de Hungría Aston Martin trajera un nuevo paquete aerodinámico 'made in Newey' y de que en Países Bajos se introdujera la nueva unidad de potencia de Honda, Guenther Steiner considera que el noveno puesto de Fernando Alonso en Zandvoort no obedece a dichas mejoras.

Según el exjefe de Haas, fue la magia del asturiano la que permitió que el equipo de Silverstone sumara dos puntos por primera vez en la presente temporada (Alonso consiguió un punto en Mónaco).

"Ha sido una hazaña típica de Fernando, lograrlo con una sola parada. Eso les ha salvado", ha señalado en el podcast 'The Red Flags'.

El actual CEO del Tech-3 de MotoGP también incide en que equipos como Cadillac, Audi y Williams están lejos de la zona media, lo que beneficia a Aston.

"Ha podido mantener un ritmo decente y lo que les ayuda en este momento es que ahora hay realmente tres equipos ahí atrás, que están muy lejos del resto", ha zanjado.